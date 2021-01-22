Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

'de olmadı o geliyor!

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun güçlü adaylarından 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler sezon sonu için ile anlaşmıştı. Ancak Perotti'nin sakatlanıp sezonu kapatması işleri bozdu. 6 ay için bir kanat transferi yapacak olan , Osayi gelene kadar gündeme bir başka ismi aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 14:33
Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

, 'nin sakatlığı sonrası kanat transferine yönelmişti. Yönetim, bu işi uzatmadan bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

İlk plan, yeni sezon için anlaşma sağlanan Bright -'in bonservisini şimdi almaktı. Ancak kapıyı 750 bin Pound'dan açan ekibi, 'nin 400 bin Pound'luk teklifine inmedi.

Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

Sarı-Lacivertliler de hemen B planını devreye sokarak 'lı Oussame 'ye yöneldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması için tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladıkları kaydedildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı ancak bunun zorunlu olmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

'da istediği kadar süre alamayan de Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Eğer QPR ile yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmazsa, Faslı yıldızın 'a gelerek imzayı atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Osayi olmadı o geliyor!

Yıldız futbolcu, sezon başında 'dan 'ya 12 milyon Euro'ya transfer oldu. Ancak 24 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle son haftalarda kulübeye mahkum kaldı ve hiç süre alamadı.

SON DAKİKA