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için ’e gitti!

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan 'de, 'in resmen açıklanmasına artık sayılı saatler kaldı. Sarı-lacivertliler, tanıtım videosunun çekimleri için 'a gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:14
Fenerbahçe Mesut Özil için Devrek’e gitti!
Spor Kulübü'ne transferiyle Türkiye ve 'i büyük bir sevince boğan için Devrek'e gelen ekibi çekim yaptı.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferini Devrek'te hemşerilerine soran Fenerbahçe TV ekibi, Devreklilerin memnuniyetini ekrana yansıttı. Devrek'in yöresel ürünleri olan bazlama, baston, beyaz baklava, simit, cevizli kömeçe de çekimlerinde yer veren kulüp televizyonu, Uzunalioğlu Mahallesi'ndeki evini çekerek komşularına Mesut Özil'i anlattırdı.
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