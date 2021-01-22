Fenerbahçe Mesut Özil için Devrek’e gitti!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferini Devrek'te hemşerilerine soran Fenerbahçe TV ekibi, Devreklilerin memnuniyetini ekrana yansıttı. Devrek'in yöresel ürünleri olan bazlama, baston, beyaz baklava, simit, cevizli kömeçe de çekimlerinde yer veren kulüp televizyonu, Hışıroğlu Köyü Uzunalioğlu Mahallesi'ndeki evini çekerek komşularına Mesut Özil'i anlattırdı.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferini Devrek'te hemşerilerine soran Fenerbahçe TV ekibi, Devreklilerin memnuniyetini ekrana yansıttı. Devrek'in yöresel ürünleri olan bazlama, baston, beyaz baklava, simit, cevizli kömeçe de çekimlerinde yer veren kulüp televizyonu, Hışıroğlu Köyü Uzunalioğlu Mahallesi'ndeki evini çekerek komşularına Mesut Özil'i anlattırdı.