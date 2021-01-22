"Böyle olmamalıydı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika sonunda kısa bir konuşma yaptı. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten genç hoca, "İyi başlayamadığımız maçta yediğimiz gol kısa süreli de olsa motivasyonumuzu bozdu. Ancak daha sonra toparlandık ve önemli fırsatlar da bulduk. Soyunma odasına beraberlikle gitmek önemliydi. İkinci yarıda daha çok topla oynayan ve pozisyonlara giren taraf olmamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. İnanıyorum ki, bu kayıpları telafi edeceğiz" açıklamasını yaptı.



6 EKSİKLE SAHADAYDI

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı sahaya 6 eksikle çıktı. Cezalı Ozan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ferdi, Sinan, Perotti, Tolga ve Gökhan, bu zorlu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.