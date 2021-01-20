Haberler Fenerbahçe Cenk Tosun'dan flaş paylaşım! Erol Bulut...

'dan flaş paylaşım! ...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcümüz 'dan flaş paylaşım... Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından takipçilerine sorduğu soruda, teknik direktörü ile olan fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
Cenk Tosun'dan flaş paylaşım! Erol Bulut...

Ara transfer sezonunda son olarak dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden için sürpriz bir 'sinyal' geldi.

Bir dönem sarı lacivertlilerin de transfer gündeminde yer aldığı bilinen ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan , Fenerbahçe teknik direktörü ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.

TRANSFER MESAJI MI?
Cenk Tosun, Erol Bulut ile paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bu fotoğrafta kaç yaşındayım?" sorusunu sorarken, paylaşım "Acaba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;


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