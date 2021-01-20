Cenk Tosun'dan flaş paylaşım! Erol Bulut...

Ara transfer sezonunda son olarak dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe için sürpriz bir 'sinyal' geldi.

Bir dönem sarı lacivertlilerin de transfer gündeminde yer aldığı bilinen ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Cenk Tosun, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.





TRANSFER MESAJI MI?

Cenk Tosun, Erol Bulut ile paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bu fotoğrafta kaç yaşındayım?" sorusunu sorarken, paylaşım "Acaba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;





