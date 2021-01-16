Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"BENİ ÖZGÜVENLİ YAPAN ODUR"

Osayi-Samuel'in kariyerindeki bu ilk sezon olan 2015/16 Blackpool adına o kadar iyi değildi. Taraftarlar kulüp başkanını protesto halindeydi. Kulüp üst üste 2 sezon küme düşmüştü. Ancak, Osayi-Samuel Blackpool'daki bu karmaşanın içerisindeki tek keyifti. Takımının yeni menajeri Gary Bowyer, genç oyuncuyu 40 resmi maçta oynattı. Osayi-Samuel, Bowyer'ı "Saha içinde ve dışında beni özgüvenli biri yaptı." olarak anlatıyor.

"ÇARESİZDİM, DUA ETMEYE BAŞLADIM"

Blackpool'da karmaşa hiçbir zaman bitmedi ve 2017 yazında genç Nijeryalı QPR'a transfer oldu. "Transfer döneminin kapanmasına sadece 10 dakika vardı. Blackpool'un evrakları imzalamasını bekliyordum. Kulüpte kimi arasam meşgule atıyordu. Kimseye ulaşamıyordum. Artık yapacak bir şey yoktu. Herkes çaresizdi. Durum kontrolümüz dışındaydı. Kulüp sahibini aradım, açmadı. Transfer dönemi kapanmıştı. Çaresizce otel odama döndüm. Dua etmeye başladım. Sonr annem, menajerim beni aradı. Çok üzgündüm. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı."