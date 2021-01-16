Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

'nin QPR'dan ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'den önemli itiraflar... Avrupa'nın önemli kulüplerinin de peşinde olduğu ancak sarı lacivertlilere gitmeyi tercih eden 23 yaşındaki kanat oyuncusu, verdiği röportajda, hayatındaki o duygusal ve mucizevi anıyı anlattı. İşte Bright Osayi-Samuel'in o özel açıklamaları....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 18:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 18:45
Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı -Samuel, parkta arkadaşlarıyla top oynarken 6 yıl içerisinde Kadıköy'e uzanan muhteşem bir öykünün aktörü oldu. İşte Nijeryalı oyuncunun sıradışı öyküsü:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

NİJERYA'DA DOĞDU, ADA'YA GÖÇTÜ
Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. İngiltere'ye henüz çok küçükken göçmen olarak İspanya üzerinden geldi. Güney Londra'da bulunan Woolwich'e geldi ve 16 yaşında buradan çıkarak profesyonel oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"PARKTA OYNUYORDUM, ANNEMİ ARADILAR"
"Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş. Dikkat kesilmiş." diyor Osayi-Samuel, BBC Radio Lancashire'daki röportajında.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"RICHIE OLMASA BURADA OLAMAZDIM"
Osayi-Samuel ve Richie Kyle'ın Bloomfield Road'daki buluşması böyle rastlantısal bir şekilde gerçekleşti. 2014/15 sezonunda Blackpool, Championship'ten düştü ve kulüp bir sonraki sezon yetenekli gençlere şans verme kararı aldı. Riche Kyle da böylece as takımda menajer yardımcılığı görevine getirildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"Richie olmasa burada olamazdım. Beni as takıma yükseltti. Kimse beni tanımıyordu bile. Ancak, o benim antrenörümdü ve beni nasıl kullanması gerektiğpini biliyordu. İlk antrenmandan takımın patronunu etkilemeyi başarmıştım."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"BENİ ÖZGÜVENLİ YAPAN ODUR"
Osayi-Samuel'in kariyerindeki bu ilk sezon olan 2015/16 Blackpool adına o kadar iyi değildi. Taraftarlar kulüp başkanını protesto halindeydi. Kulüp üst üste 2 sezon küme düşmüştü. Ancak, Osayi-Samuel Blackpool'daki bu karmaşanın içerisindeki tek keyifti. Takımının yeni menajeri Gary Bowyer, genç oyuncuyu 40 resmi maçta oynattı. Osayi-Samuel, Bowyer'ı "Saha içinde ve dışında beni özgüvenli biri yaptı." olarak anlatıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"ÇARESİZDİM, DUA ETMEYE BAŞLADIM"
Blackpool'da karmaşa hiçbir zaman bitmedi ve 2017 yazında genç Nijeryalı QPR'a oldu. "Transfer döneminin kapanmasına sadece 10 dakika vardı. Blackpool'un evrakları imzalamasını bekliyordum. Kulüpte kimi arasam meşgule atıyordu. Kimseye ulaşamıyordum. Artık yapacak bir şey yoktu. Herkes çaresizdi. Durum kontrolümüz dışındaydı. Kulüp sahibini aradım, açmadı. Transfer dönemi kapanmıştı. Çaresizce otel odama döndüm. Dua etmeye başladım. Sonr annem, menajerim beni aradı. Çok üzgündüm. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"GİTTİM BİR TRENE BİNDİM!"
"Otel odasında daha fazla duramadım. Bir trene bindim. Üzgündüm. Sinirliydim. Sonra menajerim aradı. Evrakların zamanında federasyona verildiğini söyledi. O günü hala hatırlıyorum. QPR Menajeri Ian Holloway beni aradı ve çok mutlu olduğunu söyledi. O kadar mutluydum ki... O transferi çaresizce istiyordum sadece."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi mucizeyi anlattı! "Dua ettim ve telefonum..."

"EN İYİ OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM"
Artık 'ye olan Osayi-Samuel, 2020'nin ortasında verdiği bir röportajda kariyer hedefini çok net açıklıyor: "Tüm dünyaya en iyi kanat oyuncularından biri olduğumu göstereceğim. Herkes bunu görecek. Benim yeri zirve!"

SON DAKİKA