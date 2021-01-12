Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

Fenerbahçe taraftarının transferini büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil için Tottenham menajeri Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe taraftarının transferini büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil için Tottenham menajeri Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi.
Mesut Özil ve Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı ve yıldız orta saha oyuncusu Mourinho yönetiminde 159 maçta 27 gol, 80 asistle oynamıştı.
Mesut Özil'in sosyal medya üzerinden futbolseverlerle yaptığı soru-cevap etkinliğinde Tottenham'la ilgili verdiği yanıt gündem oldu.
"TOTTENHAM'A GİDECEĞİME EMEKLİ OLURUM"
Tottenham'a gideceğine emekli olmayı tercih edeceğini belirten 32 yaşındaki yıldıza cevap Jose Mourinho'dan geldi.
"KİM TOTTENHAM'IN MESUT'LA SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ?"
Milliyet'in derlediği habere göre, basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil'in bu düşüncesiyle ilgili gazetecilerin sorduğu soruya, "Kim Tottenham'ın Mesut Özil'le sözleşme imzalamak istediğini söyledi?" diyerek cevap verdi.