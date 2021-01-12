Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

Fenerbahçe taraftarının transferini büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil için Tottenham menajeri Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi.

Mesut Özil ve Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı ve yıldız orta saha oyuncusu Mourinho yönetiminde 159 maçta 27 gol, 80 asistle oynamıştı.

Mesut Özil'in sosyal medya üzerinden futbolseverlerle yaptığı soru-cevap etkinliğinde Tottenham'la ilgili verdiği yanıt gündem oldu.

"TOTTENHAM'A GİDECEĞİME EMEKLİ OLURUM"

Tottenham'a gideceğine emekli olmayı tercih edeceğini belirten 32 yaşındaki yıldıza cevap Jose Mourinho'dan geldi.