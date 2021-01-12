Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

Mourinho'dan 'e flaş cevap!

'nin transfer gündeminde bulunan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı, "'a gideceğime emekli olurum" sözlerine devinin teknik direktörü 'dan yanıt geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 18:13
Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

taraftarının transferini büyük bir heyecanla beklediği için menajeri 'dan flaş bir açıklama geldi.

Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

ve , 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı ve yıldız orta saha oyuncusu Mourinho yönetiminde 159 maçta 27 gol, 80 asistle oynamıştı.

Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

'in sosyal medya üzerinden futbolseverlerle yaptığı soru-cevap etkinliğinde 'la ilgili verdiği yanıt gündem oldu.

Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

"TOTTENHAM'A GİDECEĞİME EMEKLİ OLURUM"
'a gideceğine emekli olmayı tercih edeceğini belirten 32 yaşındaki yıldıza cevap 'dan geldi.

Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş cevap!

"KİM TOTTENHAM'IN MESUT'LA SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ?"
Milliyet'in derlediği habere göre, basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, 'in bu düşüncesiyle ilgili gazetecilerin sorduğu soruya, "Kim 'ın Mesut Özil'le sözleşme imzalamak istediğini söyledi?" diyerek cevap verdi.

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