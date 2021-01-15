Kupa paşası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye ligde forma şansı bulamayan isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkan sarı-lacivertliler, tek golle istediğini aldı. 51. dakikada kazanılan serbest atışta Caner'in ortaladığı topu Mbwana Samatta filelere gönderdi. Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın çabaları sonuç vermeyince maç 1-0 sona erdi.



10 KİŞİYLE BİTİRDİ!

Konuk ekibin yakaladığı pozisyonlarda kaleci Harun Tekin yaptığı kurtarışlarla gole izin vermeyerek turda pay sahibi oldu. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görünce, Kanarya uzatma bölümünü 10 kişi tamamladı. Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak. Kasımpaşa'nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.



MERT HAKAN KIZARDI!

Tur atlayan Fenerbahçe, Mert Hakan'ı kaybetti. Tecrübeli futbolcu, 90. dakikada Aytaç'a yaptığı hareket sonrası Ümit Öztürk'ten direkt kırmızı kart gördü. Yerde yatarken rakibine tekme atan Hakan, ligdeki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



KAZANMAYA ALIŞIYORUZ

Sahanın iyilerinden Nazım Sangare, "Zor bir maçtı. Biraz yorgunluk vardı. Amacım her zaman takıma destek olmak. Gökhan Ağabey bana çok değerli tavsiyeler veriyor. Kazanmaya alışıyoruz. İnşallah böyle devam eder" dedi.



HARUN'DAN SİFTAH

Harun Tekin bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin resmi bir maçında görev aldı. 15 Kasım'da Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında elmacık kemiği kırılan Tekin sonrasında ameliyat olmuştu. Balıkesirspor'dan geri alınan İsmail Yüksek de yedekler arasında yer aldı.