Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle, zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe transfere de hızlı bir giriş yaptı.

Sarı-lacivertli takımın gündeminin büyük bir bölümünü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oluştursa da kulüp, başka mevkilere de takviye yapmaya hazırlanıyor.

Güçlendirilmek istenen mevkilerden olan savunma hattı için adı geçen isimlerden biri de Apollon Limassol forması giyen Macar futbolcu Attila Szalai...

İtalyan gazeteci Nico Schira, oyuncu ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü gazeteci Schira, Fenerbahçe'nin Attila Szalai ile ciddi olarak ilgilendiğini ifade ederek kulübü Limassol ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Öte yandan sarı-lacivertli takımın bu transferdeki rakibinin ise Alman ekibi Hoffeinheim olduğunu açıkladı.

1998 Budapeşte doğumlu stoper, iyi ayağını da kullanabiliyor. 1.92 cm boyundaki Macar futbolcunun yaşı ise 22...