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'ye o transferde Alman rakip!

Son dakika transfer haberleri... 'de zirve yolundaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, transferde de adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertli takım defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını dört koldan sürdürürken, ilgilendiği oyuncu için 'dan rakip çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:31
Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle, zirve yarışındaki iddiasını sürdüren transfere de hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Sarı-lacivertli takımın gündeminin büyük bir bölümünü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oluştursa da kulüp, başka mevkilere de takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Güçlendirilmek istenen mevkilerden olan savunma hattı için adı geçen isimlerden biri de Apollon Limassol forması giyen Macar futbolcu Attila Szalai...

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

İtalyan gazeteci Nico Schira, oyuncu ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Ünlü gazeteci Schira, 'nin Attila Szalai ile ciddi olarak ilgilendiğini ifade ederek kulübü Limassol ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Öte yandan sarı-lacivertli takımın bu transferdeki rakibinin ise Alman ekibi Hoffeinheim olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

1998 Budapeşte doğumlu stoper, iyi ayağını da kullanabiliyor. 1.92 cm boyundaki Macar futbolcunun yaşı ise 22...

Fenerbahçe'ye o transferde Alman rakip!

Nico Schira'nın konuyla ilgili tweeti...

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