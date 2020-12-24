Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

'in 14. haftasında sahasında Medipol 'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek'in kararları ise büyük eleştirilere neden oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı , Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşma ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 01:43
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece....

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Tamam, 'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil. Türkiye'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs başkanı Göksel Gümüşdağ'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, 'i 'şimşekler' gibi çarptı! 'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı… Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve Fenerbahçe kazandı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım. İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerlerler?En doğru orada karar veririz.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

İlk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor… Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun. 'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor. Yani inanılmaz işler yapıyor.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu hakem için söylenenler ilginç. 'ye uğurlu geliyormuş, bilmiyorum. Kaç maçını yönetti, onu da bilmiyorum. Yönetti mi, onu da bilmiyorum.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun. Buna görev verene de yazıklar olsun. Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katletebilirdi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

VAR'daki Cüneyt Çakır, Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor. Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam… Ama neden devam ettiğini şimdi daha anlıyorum. Yazıklar olsun.

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