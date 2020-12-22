Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler ara transferde kadrosuna mutlaka bir stoper almak isterken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim ortaya çıktı. Buna göre Kanarya, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Sokratis'i istiyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan , ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı.

Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

Savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapacak 'nin hedefinde Yunan yıldız var.

Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Emre Belözoğlu'dan görüşme...

Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

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