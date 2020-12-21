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Zorlu fikstür başlıyor

Ligin 15. haftasını bay geçecek olan , 1 ay içinde 8 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:27 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Zorlu fikstür başlıyor
Ligin 15. haftasını bay geçecek olan , 1 ay içinde 8 karşılaşmaya çıkacak. 23 Aralık'ta ile başlayacak olan zorlu fikstür döneminde , Alanya, , Ankaragücü, ve 24 Ocak'ta ile karşılaşacak olan sarı-lacivetliler, 14 Ocak'ta kupada bir kez daha Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
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