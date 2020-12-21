Zorlu fikstür başlıyor

Ligin 15. haftasını bay geçecek olan Fenerbahçe, 1 ay içinde 8 karşılaşmaya çıkacak.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:27Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Ligin 15. haftasını bay geçecek olan Fenerbahçe, 1 ay içinde 8 karşılaşmaya çıkacak. 23 Aralık'ta Başakşehir ile başlayacak olan zorlu fikstür döneminde Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve 24 Ocak'ta Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı-lacivetliler, 14 Ocak'ta kupada bir kez daha Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.