Kadroda revizyon

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:22Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Gaziantep FK yenilgisinin ardından Başakşehir maçı son şansı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu zorlu karşılaşmada değişiklikler yapacak. Genç hoca, eksikler nedeniyle gideceği zoraki değişikliklerin yanı sıra son maçlarda 11'de şans verdiği birçok ismi kulübeye çekecek. Beklerde Caner ve Gökhan'ı tekrar sahaya sürecek olan Bulut, Sangare ve Novak'ı yedek oturtacak. Mert Hakan ile Ferdi'yi de kulübeye çekecek 45 yaşındaki teknik adam; Sosa ile Thiam'a şans verecek. Cezalı Pelkas'ın yokluğunda da sol kanatta Sinan Gümüş'ün oynaması bekleniyor. Gustavo ile Sosa'yı birlikte oynatacak olan Bulut'un önlerinde ise Ozan Tufan'la Başakşehir sınavına başlaması bekleniyor.