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Kadroda revizyon

, maçına farklı bir 11’le çıkacak. Caner, ve dönecek. Mert ile , yedek soyunacak, Mame Thiam kanatta görev alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kadroda revizyon
FK yenilgisinin ardından maçı son şansı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü , bu zorlu karşılaşmada değişiklikler yapacak. Genç hoca, eksikler nedeniyle gideceği zoraki değişikliklerin yanı sıra son maçlarda 11'de şans verdiği birçok ismi kulübeye çekecek. Beklerde Caner ve 'ı tekrar sahaya sürecek olan Bulut, Sangare ve Novak'ı yedek oturtacak. Mert Hakan ile 'yi de kulübeye çekecek 45 yaşındaki teknik adam; ile Thiam'a şans verecek. Cezalı Pelkas'ın yokluğunda da sol kanatta 'ün oynaması bekleniyor. Gustavo ile Sosa'yı birlikte oynatacak olan Bulut'un önlerinde ise 'la Başakşehir sınavına başlaması bekleniyor.
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