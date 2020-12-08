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haberi: fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

Rüştü ve Volkan gibi 21 yaşında kalesini teslim alan , performansıyla ‘yeni efsane’ olma yolunda ilerliyor. Avrupa devleri, genç file bekçisini listesine aldı. İşte 22 yaşındaki eldivenin peşindeki 2 takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

'de gündem ... Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç kaleci herkesi hayran bıraktı.

Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

Refleksleri, hırsı ve her geçen gün üstüne koyduğu performansıyla takdir toplayan sarı- lacivertli eldiven, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in izinde yürüyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

Tarihe adlarını yazdıran iki isim de tıpkı Altay gibi 21 yaşında kalesini teslim almış, Rüştü 9 - Volkan ise 17 sene aralıksız forma giymişti.

Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

TAKIMCA İYİ SAVUNDUK
Altay, Denizlispor galibiyetinde kendi kurtarışları kadar takım olarak iyi savunma yapmalarının rolü olduğunu söyledi; "Bence bir takımın başarısı için önemli olan önce iyi savunma yapmaktır. Gol yemediğin zaman 1 gol attığında 3 puan alıyorsun. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah her şey iyi olur." dedi.

Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

Bu sezon 2 penaltı kurtaran Altay, takımı ayakta tutan isimler arasında yer alıyor... Bayındır'ın ligde en çok kurtarış yaptığı maçlar şöyle: Denizlispor 7, Galatasaray 5, Trabzonspor 4, Gençlerbirliği 4. Onbir karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan genç kaleci toplamda ise 31 kurtarış gerçekleştirdi. Bunların 15'i ceza sahası içinden, 14'ü ceza sahası dışından, 2'si ise altı pastan.

Fenerbahçe transfer haberi: Altay Bayındır fenomen oldu! İşte peşindeki 2 takım

SHEFFIELD VE AJAX PEŞİNDE!
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.

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