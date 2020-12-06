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'de rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

'de Sportif Direktör , alınan beklenmedik sonuçların ardından devreye girdi. Oyuncularla tek tek görüşmeler yapan 40 yaşındaki futbol adamı, eksiklerden bahsetti ve uyarılarda bulunurken teknik direktör Erol Bulut da yaptığı konuşmalarda saha içindeki yapılan hataların altını çizdi. İşte Samandıra'da yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 11:43 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 11:44
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

Yaz transfer sezonunda birçok transferle Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan 'de iç sahada alınan 2 yenilgi camiada moralleri bozdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

Özellikle Beşiktaş derbisindeki etkisiz futbol ve 4-3'lük mağlubiyet takımda şok etkisi yaratırken oyuncularla toplantılar yapıldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

Sahaya çıkan kadro ve maç içinde teknik heyetin hamleleri sebebiyle derbinin faturası genel olarak Erol Bulut'a kesilse de futbolcular da bu durumdan nasibini aldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

EMRE BELÖZOĞLU TEK TEK KONUŞTU!
Milliyet'in haberine göre, Sportif Direktör hafta boyunca futbolcularla tek tek konuştu. Yapılan özel görüşmelerde futbolculara eleştiriler yöneltildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

GEREKLİ MÜCADELE GÖSTERİLEMEDİ!
Burada yapılan temel vurgu ise takımın gerekli istek, arzu ve mücadeleyi göstermemesi oldu. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 yılında şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

Başkan Ali Koç'un göreve gelmesi sonrası ilk sezonu 6. geçen sezonu ise 7. bitiren sarı-lacivertliler şampiyonluk mücadelesi veren üç ezeli rakibi arasında zirveye en çok hasret olan ekip konumunda.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

UYARI YAPILDI!
Bu konuya ve bu sezonki beklentilere vurgu yapılarak oyuncuların saha içinde rakiplerden daha istekli ve özverili olmaları istendi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

SAHA İÇİNDEKİ HATALARIN ALTI ÇİZİLDİ!
Öte yandan teknik direktör Erol Bulut da oyuncularla görüşerek, saha içindeki hataların altını çizdi. Bulut özellikle Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesi sonrası takımın oyun disiplininden kopmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

Sezon başından bu yana yapılan çalışmalarda Erol Bulut skor ne olursa olsun oyun sistemlerine bağlı kalacaklarını ifade etmişti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Futbolcularla tek tek konuştu ve...

BUNUN TEKRARI İSTENMİYOR!
Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak Beşiktaş maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. Erol Bulut ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.

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