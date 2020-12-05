Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Süper Lig'de geçen hafta derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu.

Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de, Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.