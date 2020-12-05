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'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Ligde son olarak 'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de savunma alarm verdi. Bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:17
Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Süper Lig'de geçen hafta derbi mücadelesine çıkan , 10 kişi kalmasına rağmen rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu.

Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen 'de sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi.

Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 'de, Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'nin savunmadaki ilk hedefi belli oldu!

94 MAÇTA OYNADI

İki sezondur Milan forması giyen oyuncu daha öncesinde de 4 sezon Flamengo'da görev aldı. Kariyerinde 94 maça çıkan futbolcu, bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarstı.

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