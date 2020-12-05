Haberler Fenerbahçe Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

Son dakika haberleri... 'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Taraftarlarına mağlubiyetini unutturmak isteyen sarı-lacivertliler Denizli'de sürprize izin vermek istemiyor. İşte teknik direktör 'un galibiyet şifresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

, 'in 11. haftasında, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Geçtiğimiz hafta karşısında aldığı 4-3'lük mağlubiyeti unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan...

Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

Teknik direktör , derbi yenilgisi sonrası Denizli'de de bir kaza yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam, orta alanda doğan boşlukları kaldırmak için takımın birbirine yakın oynamasını istedi.

Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

Sabah'ta yer alan habere göre , en uçtaki oyuncuyla en gerideki oyuncuların mesafesini düşürmek zorunda olduklarını belirterek, tüm takıma 90 dakika boyunca birbirlerine yardım etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Galibiyetin şifresinin bu olduğunu söyledi.

Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

RAKİBİ ORTA SAHA ÇİZGİSİNDE KARŞILAYIN

Bulut, önde baskı konusunda ise strateji değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi ceza sahası önünden değil, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden itibaren karşılama konusunda takıma çalışmalar yaptırdı.

Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

Deneyimli teknik adam, ısrarla takımdan önde baskı istemediğini de dile getirdi.

BİZE ULAŞIN