Erol Bulut galibiyetin şifresini verdi! Takıma flaş uyarı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında aldığı 4-3'lük mağlubiyeti unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan...

Teknik direktör Erol Bulut, derbi yenilgisi sonrası Denizli'de de bir kaza yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam, orta alanda doğan boşlukları kaldırmak için takımın birbirine yakın oynamasını istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Erol Bulut, en uçtaki oyuncuyla en gerideki oyuncuların mesafesini düşürmek zorunda olduklarını belirterek, tüm takıma 90 dakika boyunca birbirlerine yardım etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Galibiyetin şifresinin bu olduğunu söyledi.

RAKİBİ ORTA SAHA ÇİZGİSİNDE KARŞILAYIN Bulut, önde baskı konusunda ise strateji değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi ceza sahası önünden değil, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden itibaren karşılama konusunda takıma çalışmalar yaptırdı.