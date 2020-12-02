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'de Lemos'un son durumu belli oldu!

'de, 'la oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Uruguaylı stoper 'un son durumu belli oldu. Deneyimli futbolcunun, ayak bileğinde kısmi yırtık, ezilme ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:15 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:38
Fenerbahçe'de Lemos'un son durumu belli oldu!

'in 10. haftasında 'nin, 'la karşılaştığı derbi mücadelesinde sakatlanan 'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun ayak bileğinde kısmi yırtık, ciddi edilme ve kanama olduğunu duyurdu.

24 yaşındaki Lemos, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe formasıyla toplam 6 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Lemos'un son durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza'nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR'ı çekilen oyuncumuz Lemos'un tespit edilen hasar burguları şöyledir: bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama.' Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır.

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