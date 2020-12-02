Fenerbahçe'de Lemos'un son durumu belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'la karşılaştığı derbi mücadelesinde sakatlanan Mauricio Lemos'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun ayak bileğinde kısmi yırtık, ciddi edilme ve kanama olduğunu duyurdu.

24 yaşındaki Lemos, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe formasıyla toplam 6 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Lemos'un son durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza'nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR'ı çekilen oyuncumuz Lemos'un tespit edilen hasar burguları şöyledir: Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama.' Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır.