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'nin eski hocası Advocaat duyurdu! Sezon sonu...

Bir dönem 'de görev yapan ve şu sıralar Hollanda'nın Feyenoord takımını yöneten , sezon sonunda teknik direktörlük kariyerini sona erdireceğini açıkladı. Ancak Advocaat, kendisine yıllık 15 milyon euroluk teklif gelmesi halinde fikrinin değişebileceğini dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 20:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Advocaat duyurdu! Sezon sonu...

'nin eski teknik direktörlerinden , aktif teknik direkörlük kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Advocaat, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sefer gerçekten bırakıyorum. Uzun ve harika bir kariyerin ardından, sezon sonunda Feyenoord ile kariyerimi noktalamak güzel olacak." dedi.

15 MİLYONLUK TEKLİF GELİRSE...
Tecrübeli teknik adam, fikrinin 15 milyon euroluk teklif gelmesi halinde değişebileceğini ifade ederken, "Feyenoord'dan sonra bırakıyorum, yaptığım son iş bu olacak, sezon sonu emekli olacağım. Ama Suudi Arabistan'dan yılda 15 milyon euroluk bir teklif gelirse işler değişir." dedi.

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