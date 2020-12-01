Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Öznur Kablo-USK Prag: 77-70 | MAÇ SONUCU

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Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın ekibiyle karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 20:07
Fenerbahçe Öznur Kablo-USK Prag: 77-70 | MAÇ SONUCU

, Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk maçında 'da konuk etti. Mücadelenin başlarında rakibini geriden takip eden sarı-lacivertliler, son çeyrekte ezici bir üstünlük kurarak mücadeleden galip ayrıldı.

B Grubu'ndaki ilk maçında mutlu sonla ayrılan Fener'de Satou Sabally fırtınası esti. Alman forvet, 30 sayı ve 11 ribaundla double double yaptı. Jasmine Thomas 19 sayı ve Kayla McBride da 14 sayı ile temsilcimizde çift hanelerde sayı üreten diğer isimlerdi. Prag'da Alyssa Thomas 40 dakika boyunca sahada kalırken 16 sayı ve 12 ribaund kaydetti.

1. Periyot: 13-19

Devre: 32-43

3. Periyot: 57-62

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