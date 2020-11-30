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- derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

'in 10. haftasında oynanan - derbisi gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmada 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Dünya basını da heyecan dozu oldukça yüksek olan bu derbiyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

'in 10. haftasında oynanan - derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

Heyecan dozu hayli yüksek olan ve tempolu oynanan derbi maçı, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

A BOLA (PORTEKİZ)

"Aboubakar, İstanbul derbisinde belirleyici oldu"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

LE BLED PARLE (FRANSA)

", Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle kazandı"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

DZ FOOT (CEZAYİR)

"Ghezzal, karşısında asist yaptı"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

AFRICA TOP SPORTS

"Vincent Aboubakar, İstanbul derbisinde iki gol birden attı"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

TUTTO MERCATO (İTALYA)

", rekoru kaybeden 'yi nakavt etti. Alanyaspor zirvede tek"

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