Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! "Nakavt etti"

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Heyecan dozu hayli yüksek olan ve tempolu oynanan derbi maçı, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...
A BOLA (PORTEKİZ)
"Aboubakar, İstanbul derbisinde belirleyici oldu"
LE BLED PARLE (FRANSA)
"Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle kazandı"
DZ FOOT (CEZAYİR)
"Ghezzal, Fenerbahçe karşısında asist yaptı"
AFRICA TOP SPORTS
"Vincent Aboubakar, İstanbul derbisinde iki gol birden attı"
TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Beşiktaş, rekoru kaybeden Fenerbahçe'yi nakavt etti. Alanyaspor zirvede tek"