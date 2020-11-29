Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

Fenerbahçe'de 11'de başladığı ilk maçta 2 gol atan Mbawana Samatta daha sonraki maçlarda gol yollarında suskun kaldı.



6 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli takıma transfer olan Tanzanyalı futbolcu beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Samatta, etkisiz performansı sürdürmüştü ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 60. dakikada oyundan çıktı.



Fenerbahçe'deki performansı tartışma konusu olan 27 yaşındaki futbolcu için transfer söylentileri artmıştı ve Club Brugge'ün devreye girdiği ifade edilmişti.



Mbwana Samatta'ya talip olduğu öne sürülen Belçika ekibinden transfer söylentileriyle ilgili resmi açıklama geldi.



"SAMATTA GÜNDEME GELMEDİ"

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, forvet transferi yapacaklarını ancak Samatta'nın gündemlerine gelmediğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan teknik adam, "Forvet için elimizde birçok aday var, isimleri de konuşuyoruz ancak Samatta'nın adı hiç geçmedi, gündemimize gelmedi. Samatta, bizim istediğimiz profile uygun değil, onunla ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'YI İYİ BİLİYOR!

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 2 gol attı.