Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

haberi: 'dan açıklaması! ...

'nin yaz döneminde ekibi 'dan kadrosuna kattığı Mbwana şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Tanzanyalı futbolcu için transfer söylentileri ortaya çıkarken, takımının devreye girdiği öne sürülmüştü. ekibinden transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:14 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:23
Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

'de 11'de başladığı ilk maçta 2 gol atan Mbawana daha sonraki maçlarda gol yollarında suskun kaldı.


Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

6 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli takıma olan Tanzanyalı futbolcu beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan , etkisiz performansı sürdürmüştü ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 60. dakikada oyundan çıktı.


Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

'deki performansı tartışma konusu olan 27 yaşındaki futbolcu için söylentileri artmıştı ve 'ün devreye girdiği ifade edilmişti.


Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

Mbwana 'ya talip olduğu öne sürülen ekibinden söylentileriyle ilgili resmi açıklama geldi.


Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

"SAMATTA GÜNDEME GELMEDİ"
Teknik Direktörü Philippe Clement, forvet transferi yapacaklarını ancak 'nın gündemlerine gelmediğini söyledi.

Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

Basın toplantısında konuşan teknik adam, "Forvet için elimizde birçok aday var, isimleri de konuşuyoruz ancak 'nın adı hiç geçmedi, gündemimize gelmedi. Samatta, bizim istediğimiz profile uygun değil, onunla ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

BELÇİKA'YI İYİ BİLİYOR!
'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe haberi: Club Brugge'dan transfer açıklaması! Samatta...

, Genk kariyerinde ise 191 resmi maçta 76 gol atıp 20 asist yapmıştı. Bu performansıyla parlayan Samatta, Ocak 2020'de 10.5 milyon euro bonservis karşılığı 'ya olmuştu.

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