Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi ülkelerden canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe'nin Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek..

Her iki teknik adam Erol Bulut ve Sergen Yalçın, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Bir dönem birlikte futbol oynamış olan iki isim şimdi ise gönül verdikleri takımlarının başında birbirine rakip olarak sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Süper Lig kariyerinde 100 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 131 maçta 52 galibiyet, 38 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.



Fenerbahçe sahasında kazanıp derbi geleneğini sürdürmek isterken, Beşiktaş cephesi 15 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.



14 ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK!

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, dünyada da birçok kanalda canlı yayınlanacak. Kritik mücadele 14 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Dev derbi Türkiye ile beraber, ABD, Andorra, Brezilya, Kanada, Çin, Çekya, Fransa, İsrail, Portekiz , Porto Riko , Romanya, Slovakya, Slovenya'dan naklen seyirciyle buluşacak.