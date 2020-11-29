Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi ülkelerden canlı yayınlanacak?

- derbisi hangi ülkelerden canlı yayınlanacak?

ile kritik derbide karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip 'nda kozlarını paylaşacak. Tüm 'nin sonucunu merakla beklediği mücadele dünyanın da gündemini meşgul ediyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi ülkelerden canlı yayınlanacak. İşte dev derbiyle ilgili tüm detaylar ve naklen yayınlayacak ülkeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:16 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:20
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi ülkelerden canlı yayınlanacak?

'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. 'nin 'nda 'ı konuk edeceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek..

Her iki teknik adam ve , tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Bir dönem birlikte futbol oynamış olan iki isim şimdi ise gönül verdikleri takımlarının başında birbirine rakip olarak sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Süper Lig kariyerinde 100 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 131 maçta 52 galibiyet, 38 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe sahasında kazanıp derbi geleneğini sürdürmek isterken, Beşiktaş cephesi 15 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.

14 ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK!
Tüm 'nin gözlerinin çevrildiği Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, dünyada da birçok kanalda canlı yayınlanacak. Kritik mücadele 14 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Dev derbi Türkiye ile beraber, ABD, Andorra, , , , Çekya, , , Portekiz , , Romanya, Slovakya, Slovenya'dan naklen seyirciyle buluşacak.

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