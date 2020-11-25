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'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

'de ilk 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan ve daha sonra skor üretme sıkıntısı yaşayan Süper Lig'deki son haftalarda formayı 'ye kaptırmıştı. Tanzanyalı futbolcu, 'ndaki Belediyespor maçına ilk 11'de başlarken, etkisiz futbolunu sürdürdü. 60. dakikada oyundan alınan Mbwana Samatta saha kenarında büyük üzüntü yaşadı. Adeta yıkılan 27 yaşındaki futbolcunun o görüntüleri sonrası kulüp ve taraftar harekete geçti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:14
Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

, 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler bir üst tura adını yazdırdı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

Kanarya'da teknik patron Erol Bulut, son oynanan lig maçına göre ilk 11'de birçok değişik ismi kullandı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

Genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız ilk defa bir resmi maçta forma giyerken, son haftaların gol yollarındaki suskun ismi Mbawana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı futbolcu, Belediyespor karşısında etkisiz oyununu sürdürdü.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

Kendi performansından kendisi de memnun olmayan Samatta'nın 60. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktıktan sonraki görüntüsü olay oldu.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

ADETA YIKILDI!
Rakibi karşısında gol atma başırısı gösteremeyen, ardından da oyundan alınan Samatta, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmadı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

yedek kulübesinin yanında adeta yere yığılan futbolcu, duygularına hakim olamadı. Uzun süre boyunca karşılaşmayı tek başına kenardan takip eden futbolcu, bir süre yüzünü montuyla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

KULÜP VE TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ!
Maç sonu takım arkadaşlarının ve Erol Bulut'un da moral verdiği Samatta'ya kulüp de Twitter hesabından onun fotoğrafını paylaşarak destek olurken, taraftarı da sosyal medya üzerinden Tanzanyalı oyuncuya destek mesajları gönderdi.

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