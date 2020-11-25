Fenerbahçe'de Samatta'nın o görüntüsü olay oldu! Kulüp ve taraftar harekete geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler bir üst tura adını yazdırdı.

Kanarya'da teknik patron Erol Bulut, son oynanan lig maçına göre ilk 11'de birçok değişik ismi kullandı.

Genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız ilk defa bir resmi maçta forma giyerken, son haftaların gol yollarındaki suskun ismi Mbawana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı futbolcu, Sivas Belediyespor karşısında etkisiz oyununu sürdürdü.

Kendi performansından kendisi de memnun olmayan Samatta'nın 60. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bıraktıktan sonraki görüntüsü olay oldu.

ADETA YIKILDI!

Rakibi karşısında gol atma başırısı gösteremeyen, ardından da oyundan alınan Samatta, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmadı.

Fenerbahçe yedek kulübesinin yanında adeta yere yığılan futbolcu, duygularına hakim olamadı. Uzun süre boyunca karşılaşmayı tek başına kenardan takip eden futbolcu, bir süre yüzünü montuyla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.