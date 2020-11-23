Kulaksızoğlu anıldı

Fenerbahçe, kulübe teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren Galip Kulaksızoğlu'nun 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlandı. Kulübün Twitter hesabında yer alan anma mesajında, "Unutulmazlarımız arasında yer alan, efsanemiz Galip Kulaksızoğlu'nu saygı, sevki ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.