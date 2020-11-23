Fenerbahçe, kulübe teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren Galip Kulaksızoğlu'nun 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlandı. Kulübün Twitter hesabında yer alan anma mesajında, "Unutulmazlarımız arasında yer alan, efsanemiz Galip Kulaksızoğlu'nu saygı, sevki ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kulaksızoğlu anıldı
Fenerbahçe, kulübe teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren Galip Kulaksızoğlu'nun 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50