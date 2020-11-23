Buldozer Fenerbahçe!

7 Yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve bunun için bol alternatifli kadro kuran Fenerbahçe, taraftarlarını bu sezon mest etmeye başladı. Sezona Rize deplasmanında gelen galibiyetle giren sarı-lacivertliler, 0-0 biten Hatay ve Galatasaray maçlarından sonra açıldı. Karagümrük (2-1), Göztepe (2-3), Trabzonspor (1-3) ve Antalya'yı (1-2) mağlup eden Sarı Kanarya, milli araya Konya yenilgisiyle girse de bunu unutturdu. Gençlerbirliği deplasmanında 5-1'lik skorla gövde gösterisi yapıldı.

GEÇEN SEZONU YAKALADI BİLE

Geçen sezon deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 4'ünü kazanabilen Fenerbahçe, ligi 7. sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler geçen sezon 17 maçta aldığı galibiyet sayısına bu yıl 5 karşılaşmada ulaştı. Dış sahada Rize'yi, Göztepe'yi, Antalya ve G.Birliği'ni yenen Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. G.Saray'la berabere kalarak toplam 13 puan çıkardı. Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 2 galibiyet, (Karagümrük, Trabzon), 1 beraberlik (Hatay) ve 1 yenilgi (Konya) aldı. Fener, pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.