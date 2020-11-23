Haberler Fenerbahçe Buldozer Fenerbahçe!

Buldozer !

'de, maçında alınan bol gollü galibiyetin yanı sıra eksik kadroya rağmen oynanan futbol taraftarları tatmin etti. Milli arada hoca değişikliğine giden temsilcisi, çaresiz kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Buldozer Fenerbahçe!

7 Yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve bunun için bol alternatifli kadro kuran , taraftarlarını bu sezon mest etmeye başladı. Sezona deplasmanında gelen galibiyetle giren sarı-lacivertliler, 0-0 biten ve maçlarından sonra açıldı. Karagümrük (2-1), (2-3), (1-3) ve Antalya'yı (1-2) mağlup eden Sarı Kanarya, milli araya yenilgisiyle girse de bunu unutturdu. deplasmanında 5-1'lik skorla gövde gösterisi yapıldı.

GEÇEN SEZONU YAKALADI BİLE
Geçen sezon deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 4'ünü kazanabilen Fenerbahçe, ligi 7. sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler geçen sezon 17 maçta aldığı galibiyet sayısına bu yıl 5 karşılaşmada ulaştı. Dış sahada Rize'yi, Göztepe'yi, Antalya ve G.Birliği'ni yenen Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. G.Saray'la berabere kalarak toplam 13 puan çıkardı. Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 2 galibiyet, (Karagümrük, Trabzon), 1 beraberlik (Hatay) ve 1 yenilgi (Konya) aldı. Fener, pazar günü 'ı ağırlayacak.

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