Fenerbahçe transferde 19'luk yeteneğin peşine düştü! Valencia'nın arkadaşı...

Fenerbahçe, transferde vites arttırdı... Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın yeni gözdesi 19'luk Caicedo.

Genç oyunculara yatırım yapmak isteyen ve geleceğin takımını kurma hayalini barındıran sarı lacivertlilerin gündemine 2001 doğumlu oyun kurucuyu aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Moises Caicedo'nun sözleşmesinin Aralık 2024'e dek Independiente del Valle ile devam ettiği belirtildi.

Independiente del Valle U20 takımında kariyerine başlayan Caicedo, 2018-19 sezonunda kulübün B takımına yükselirken, 2019-20 sezonunda da A takıma yükselme başarısı gösterdi.





Orta sahada görev alan Caicedo, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç futbolcu sarı lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia ile beraber Ekvador Milli Takım formasını 4 kez terletirken 1 gol kaydetti.



