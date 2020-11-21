Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına gold forma, şort ve konç ile çıktı.