Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

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Süper Lig'in 9. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışında kıyasıya rekabete devam eden Fenerbahçe, Ankara'dan 3 puanla dönmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu rakibinden puan veya puanlar almak istiyor. Öte yandan Erol Bulut, Gençlerbirliği karşısında Ozan Tufan ile Caner Erkin'i ilk 11'e dahil etmezken, Samatta yerine de forvet hattında Cisse'ye yer verdi. Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:56
Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına gold forma, şort ve konç ile çıktı.

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