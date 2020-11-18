Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı!

ile 'ın savaşı!

Sezon başında ’ı ezeli rakibi 'ın elinden kapan , bu kez milli yıldız için harekete geçecek. , sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:36 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

Bu sezon yaptığı takviyelerle dönemine damga vuran , ocak ayı öncesi de şova hazırlanıyor.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

Geniş ve alternatifli kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler, ara döneminde de işi sıkı tutmayı hedefliyor.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

KANARYA KENAN KARAMAN'IN PEŞİNDE!

Sezon başında transferinde ile çekişen sarı-lacivertliler, bu kez de için yarışa girecek.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

, uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan milli futbolcunun transferi konusunda kısa süre içinde harekete geçecek.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

Sarı-lacivertliler, formasını giydiği Alman 2. Lig takımlarından ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye ocak ayında imza attırmayı planlıyor.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

EMRE ABİ İŞBAŞINDA!

Sportif direktör , önceki transferlerde olduğu gibi Kenan'la yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacak.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

'nin bonservis ödemeden imza attırmak istediği , 'in teknik direktörlüğündeki A 'ın da son dönemde vazgeçilmezleri arasına girdi.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

MİLLİ TAKIM'DA YILDIZLAŞTI
Ay-yıldızlı ekibin son maçında öne çıkan isimlerin başında tartışmasız Kenan Karaman geliyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de başladığı son 5 milli karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, milli formayla toplam çıktığı 16 maçta da 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Mert Hakan'dan sonra şimdi de milli yıldız için savaşıyorlar

147 MAÇ, 23 GOL, 14 ASİST
Profesyonel kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Dusseldorf formaları giyen 147 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 23 ağları sarstı, 14 asist yaptı.

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