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transferde genç yıldızların peşinde! İşte 'un gözdesi

Sezon başında 18 takviye yapan , ara transferi de boş geçmeyecek. Scoutlar, milli maçlarda genç yetenekleri izliyor. Sarı-lacivertlilerde , sağ kanat mevkisine isterken, 23 yaşındaki isim ön plana çıkmış durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:47 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe transferde genç yıldızların peşinde! İşte Erol Bulut'un gözdesi

Ara transferin 5 Ocak'ta başlayacağı resmen açıklanırken, de boş durmuyor. Sarı-lacivertli takım için Alexander Sörloth, , Dorukhan Toköz ve Andriy Yarmalenko isimleri ortalıkta dolaşırken, teknik heyetin ise gözü henüz piyasa yapmamış genç oyuncularda.

MİLLİ MAÇLARA YAKIN TAKİP!
Fenerbahçe'nin scout ekipleri, milli maçları yakın takibe aldı. Genç ve gelecek vaat eden oyuncular kış döneminde ilk hedef olacak.

'un istekleri doğrultusunda belirlenen oyuncular izlenip, rapor hazırlanıyor. Kanatlar ve orta sahanın öncelikli mevkiler olduğu belirtiliyor. Ocak ayında duruma ve ihtiyaca göre birkaç oyuncunun daha kadroya katılması planlanıyor.

BULUT'UN GÖZDESİ SAMUEL KALU!
Sezon başında da gündeme gelen Samuel Kalu, Erol Bulut'un gözdelerinden. 23 yaşındaki Nijeryalı sağ açık, Bordeaux formasıyla Ligue 1'de bu sezon 6 maçta 2 gol attı.

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