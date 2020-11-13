Fenerbahçe transferde genç yıldızların peşinde! İşte Erol Bulut'un gözdesi

Ara transferin 5 Ocak'ta başlayacağı resmen açıklanırken, Fenerbahçe de boş durmuyor. Sarı-lacivertli takım için Alexander Sörloth, Mesut Özil, Dorukhan Toköz ve Andriy Yarmalenko isimleri ortalıkta dolaşırken, teknik heyetin ise gözü henüz piyasa yapmamış genç oyuncularda.



MİLLİ MAÇLARA YAKIN TAKİP!

Fenerbahçe'nin scout ekipleri, milli maçları yakın takibe aldı. Genç ve gelecek vaat eden oyuncular kış transfer döneminde ilk hedef olacak.



Teknik direktör Erol Bulut'un istekleri doğrultusunda belirlenen oyuncular izlenip, rapor hazırlanıyor. Kanatlar ve orta sahanın öncelikli mevkiler olduğu belirtiliyor. Ocak ayında duruma ve ihtiyaca göre birkaç oyuncunun daha kadroya katılması planlanıyor.



BULUT'UN GÖZDESİ SAMUEL KALU!

Sezon başında da gündeme gelen Samuel Kalu, Erol Bulut'un gözdelerinden. 23 yaşındaki Nijeryalı sağ açık, Bordeaux formasıyla Ligue 1'de bu sezon 6 maçta 2 gol attı.