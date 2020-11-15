Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

haberi: 'den bombası! O tarihte...

’nin hocası Erol Bulut, transferinde ısrarcı davranıyor. Genç teknik adam, ocak ayında Yunan yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, ara döneminde tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 07:07
Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

Bu sezon transferde en çok konuşulan takımların başında gelen , transferde hız kesmiyor. Gelecek vadeden isimler üzerinde tarama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, ara döneminde Erol Bulut'un ısrarcı olduğu için harekete geçecek.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

Sezon başında Yunan yıldızın kulübü Alanyaspor ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ısrarı nedeniyle görüşmelerde bu kez tüm şartları zorlayacak.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Pelkas ile çok istediği 'ın ayrı özelliklere sahip olduklarını belirten Bulut'un, "Farklı tarzda oyuncular. İkisinin birlikte kadroda olmasını çok istiyorum" dediği öğrenildi. Güney ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan 10 numaranın da 'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Alanyaspor formasıyla ikinci sezonuna giren , geçtiğimiz yıl Süper Lig'e damga vuran isimler arasındaydı. 2019-20'de 34 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Bakasetas bombası! O tarihte...

Yunan oyuncu, bu sezon ise oynadığı 7 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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