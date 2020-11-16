Haberler Fenerbahçe Balıkesirspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı İsmail Yüksek sakatlandı

'un 'den kiraladığı sakatlandı

1. Lig ekiplerinde 'un sezon başında 'den kiraladığı orta saha oyuncusu , son antrenmanda sol kasığından sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Genç orta saha oyuncusunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:54
Balıkesirspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı İsmail Yüksek sakatlandı

Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde geçiş çalışması yapan 'da, 'den kiralanan sol kasığından sakatlandı.

Dilsöz yaptığı açıklamada, antrenmanda kasığından sakatlanan İsmail Yüksek'in iki hafta oynayamayacağını belirtti.

Ümraniyespor maçında üç puan almayı hedeflediklerini aktaran Dilsöz, "Arayı iyi değerlendirdik. Milli takıma giden Foxi de yarın takıma katılacak. Zemin bozuk olduğu için bu hafta bazı antrenmanlarımızı stadyumda yapacağız. Takımda sakatlıklar dışında moral ve motivasyon yüksek. Ümraniyespor engelini aşarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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