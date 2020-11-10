Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası! | Son dakika transfer haberi

'den bombası! | Son dakika haberi

Yeni sportif direktörü önderliğinde yaz dönemine damga vuran , asıl bombayı ocak ayında patlatacak. Hücum hattını iyice güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, ekibi West Ham'da yedek kalan Ukraynalı yıldız 'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 00:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası! | Son dakika transfer haberi

Enner Valencia'dan bir türlü verim alamayan Kanarya bu futbolcunun yerine alınabilecek isimler için ön çalışmalara başladı. Sportif Direktör 'nun en çok ilgisini çeken oyuncu ise West Ham'da yedek kalan oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun ara transferde kiralanması için koşullar araştırılmaya başlandı. Belözoğlu, Ukraynalı futbolcuların 'ye çabuk uyum sağlamasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.

1.90 boyundaki Yarmolenko, 'deki müthiş performansının ardından Dortmund'un yolunu tutmuş, oradan da West Ham'a olmuştu.

BİZE ULAŞIN