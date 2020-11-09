Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı sonrası neşteri vuruyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı sonrası neşteri vuruyor

'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve bu sezon ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Bu yenilginin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kadroda operasyon sinyali verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı sonrası neşteri vuruyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

EROL BULUT ÇOK AÇIK KONUŞTU

Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

SAMATTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, , Thiam ve 'in pearformansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen 'dan çıkış beklediği ifade edildi.

MERT HAKAN'A MESAJ VAR!

Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesi de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu da belirtiliyor. (Takvim)

BİZE ULAŞIN