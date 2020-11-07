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Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan yorum: Çok hata yaptık

Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan mağlubiyet yorumu geldi! 'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Rakip takıma pozisyon vermedik aslında, yarım pozisyonda Jevtovic'in vuruşu ile gol geldi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:00
Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Erol Bulut'tan yorum: Çok hata yaptık

'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde 'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Rakip takıma pozisyon vermedik aslında, yarım pozisyonda Jevtovic'in vuruşu ile gol geldi.

Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz.

Çok fazla orta yapıyoruz ama bu bizim hafta içinde yaptığımız analizler sonucunda olan bir şeydi, Konyaspor'un defansta o şekilde bekleyeceğini biliyorduk ama yaptığımız çalışmaları sahaya koyamadık.

Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi.

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