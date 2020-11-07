Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası Erol Bulut'tan yorum: Çok hata yaptık

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:



Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Rakip takıma pozisyon vermedik aslında, yarım pozisyonda Jevtovic'in vuruşu ile gol geldi.

Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz.

Çok fazla orta yapıyoruz ama bu bizim hafta içinde yaptığımız analizler sonucunda olan bir şeydi, Konyaspor'un defansta o şekilde bekleyeceğini biliyorduk ama yaptığımız çalışmaları sahaya koyamadık.

Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi.