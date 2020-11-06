Lazio'da fatura Muriç'e

Fenerbahçe'de 17.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Vedat Muriç'in İtalya macerası parlak başlamadı. Son olarak Devler Ligi'ndeki Zenit (1-1) maçına ilk onbirde başlayan golcü oyuncu yine etkisiz kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Şu ana kadar 6 maçta 230 dakika süre alan ancak skora hiç katkı yapamayan Kosovalı forvete 10 üzerinden 4 veren Lazio haber sitesi Citta- Celeste, "Top alabilmek için sık sık orta sahaya kadar geldi. Belki de rakip ceza alanı etrafından dolaşması gerektiğini bilmiyordur. Çok yavaş, hantal ve ne yapacağına dair hiçbir fikri yok. Muhteşem forvet projesi şu ana kadar başarısız oldu" yorumunu yaptı. Lazio taraftarları da, "Vedat tamamen bir para israfı", "Sadece uzun boylu ama hava topu da kazanamıyor." mesajları paylaştı.