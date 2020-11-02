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'nin Antalyaspor'a karşı imha timi hazır

'de hücum hattı yine Samatta, ve Valencia’ya teslim. Caner ‘öldürücü’ ortalarıyla destek verecek. ‘Yedek kuvvet’ Papis Cisse.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:57 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı imha timi hazır

, Antalya'ya tam kadro hazırlandı. Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Erol Bulut'un 3 maçtır kazanan onbiri bozması beklenmiyor. Sarı-lacivertliler sahaya kalede Altay, savunmada Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, orta sahada Luiz Gustavo, ile , kanatlarda Valencia ve , ileri uçta Mbwana Samatta tertibiyle çıkacak. Gol kozları yine Samatta, Pelkas ve Valencia olacak. Caner Erkin sol, Gökhan Gönül ise sağ kanattan ataklara destek verecek. maçının yıldızı yine yedek kuvvet olarak kulübede yer alacak.

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