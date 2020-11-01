Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu! Diego Perotti ilk kez kadroda

Son dakika: 'nin kafilesi belli oldu! ilk kez kadroda

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında 'a konuk olacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:54
Son dakika: Fenerbahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu! Diego Perotti ilk kez kadroda

'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirilen idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla 'ya gidecek.

KAMP KADROSUNDA PEROTTI DE YER ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu , takımının Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.

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