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Fenerbahçeli Pelkas içi flaş yorum! "Ona bayılıyorlar"

'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Yunan orta saha oyuncusu , ülkesnin basınında geniş yankı buldu. Sarı lacivertlilerlerin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada golle buluşan ve Trabzonspor maçında da kilit pasla golün oluşumunu sağlayan Pelkas için Yunan basını, "Ona bayılıyorlar" başlığı ile önemli bir haber yayınladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 17:58 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 18:00
Fenerbahçeli Pelkas içi flaş yorum! "Ona bayılıyorlar"

'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı , kısa sürede sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.

"ONA BAYILIYORLAR"
Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.

"ÖVGÜ DOLU YORUMLAR VAR"
Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı.

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