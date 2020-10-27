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'de 'den korner itirafı! "..."

'nin yıldız bekleri ve uzun yıllardır aynı korner taktiğiyle gol buluyor. Caner'in kestiği ortalarda ön direğe hareketlenen Gökhan, yaptığı dokunuşla rakip savunmayı ve kaleciyi çaresiz bırakıyor. Son olarak 'a karşı aynı golü atan sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, antrenmanlarda bunun için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve işin yüzde 50'sinin takım arkadaşı Gökhan Gönül'de olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:38
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den korner itirafı! "Gökhan Gönül..."

2010-11 sezonundan bu yana birlikte oynayan 'nin bekleri, 10. sezonlarında da ön direk organizasyonuyla gol bulmaya devam ediyor. Bu sezon deplasmanında takıma beraberliği getiren Caner-Gökhan, karşısında da üçüncü golü Cisse'ye attırdı. Sabah'ın haberine göre, , yıllardır aynı taktiği uygulamalarına rağmen yine de antrenmanlarda bunun için çalışma yaptıklarını belirtip, "Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Zaman zaman bu ön direk çalışmasını tekrarlıyoruz ki daha iyi yapabilelim. Burada hem benim hem Gökhan'ın payı yüzde 50 diyebiliriz" dedi.

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