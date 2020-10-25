Haberler Fenerbahçe Son dakika: Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması!

Son dakika: Erol Bulut'tan açıklaması!

Son dakika haberi: , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Stoperde Lemos'u tercih eden genç teknik adam, 'in rahatsızlığı olduğunu belirtip, "Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:52
Son dakika: Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması!

, maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 'in rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığını belirten genç teknik adam, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız." dedi.

Bulut, maçla ilgili ise, "Geldiğimizden bu yana namağlup devam ediyoruz ve bu durum takıma özgüven getiriyor. Bugün de Trabzonspor'u yenerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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