Son dakika: Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz'in rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığını belirten genç teknik adam, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız." dedi.

Bulut, maçla ilgili ise, "Geldiğimizden bu yana namağlup devam ediyoruz ve bu durum takıma özgüven getiriyor. Bugün de Trabzonspor'u yenerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.