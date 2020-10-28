Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu anısı! "Transfer suya düştü"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısı düzenledi. Emre Belözoğlu ile olan bir anısını anlatan Bulut, "Newcastle'a gittiğimde Emre ile birlikte kaldık, her gün idman yapıyorduk. Takım iki maç kaybedince hoca gitti, bizim transfer suya düştü. Öyle bir hikayemiz oldu" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında Emre Belözoğlu anısını anlattı.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMASI:

Emre ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a gittiğimde Emre ile birlikte kaldık, her gün idman yapıyorduk. Takım iki maç kaybedince hoca gitti, bizim transfer suya düştü. Öyle bir hikayemiz oldu.