Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Çin ekibi Shanghai Sipg'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, "İstanbul'u gerçekten çok özledim ama bir şeyi düzeltmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benim ağzımdan söylenmiş gibi ifadeler yer aldı medyada. Uzun zamandır Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili hiçbir yere demeç vermedim. Eski takımım Fenerbahçe'ye yeni sezonda başarılar diliyorum. Herkese çok selamlar gönderiyorum." ifadelerini kullandı.