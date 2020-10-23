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'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde kendi ağzından Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili söylediği öne sürülen açıklamaları yalanlarken, sarı-lacivertli takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 09:19
Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Çin ekibi Shanghai Sipg'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, "İstanbul'u gerçekten çok özledim ama bir şeyi düzeltmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benim ağzımdan söylenmiş gibi ifadeler yer aldı medyada. Uzun zamandır Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili hiçbir yere demeç vermedim. Eski takımım Fenerbahçe'ye yeni sezonda başarılar diliyorum. Herkese çok selamlar gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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