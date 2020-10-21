Fenerbahçe'e fark kalite! Ozan Tufan va Altay...

Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu iyi başladı. Erol Bulut yönetiminde 18 yeni transferle yola çıkan sarı-lacivertli takımda iki özel isim dikkat çekiyor.



2015'ten beri Fenerbahçe'de oynayan takım kaptanlarından Ozan Tufan ve geçen sezon kadroya katılarak 1 numarayı kapan kaleci Altay Bayındır, takımın en iyileri olarak göze çarpıyor.



Milliyet'in haberine göre ilk 5 haftalık süreçte iki genç yıldız performanslarıyla saha sonuçlarına ciddi katkı sağladı. Geçen sezon 34 haftanın 32'sinde forma giyen ve bu sezon da 5 maçta çıkışa geçen Altay, özellikle Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında tam not aldı.

Karagümrük önündeki penaltı kurtarışıyla 3 puanın alınmasına da yardım eden 22 yaşındaki eldiven, kulüp için çok değerli.







Genç yaşına rağmen lider özellikleriyle de sivrilen Altay'ın tıpkı Vedat Muriç ve Eljif Elmas gibi ciddi bonservis bedelleriyle Avrupa'ya satılması bekleniyor. Şu anda da birçok kulüp scoutunun listesinde Altay Bayındır ismi yer alıyor.

Bir diğer performansıyla sivrilen isim Ozan Tufan da son Göztepe maçının yıldızlarından oldu. A Milli Takım formasıyla çıktığı Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarındaki görüntüsüyle alkış alan Ozan, Fenerbahçe'ye artık saha içinde liderlik etmeye başladı.

3-2'lik Göztepe galibiyetinde hem penaltı yaptıran hem de Pelkas'a asist yapan 25 yaşındaki orta saha, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakından takip ediliyor.

OZAN VE YUNANİSTAN

Trabzonspor mesaisi neşeli bir ortamda başladı. Göztepe maçının yıldızlarından Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ın neşeli kareleri gözlerden kaçmadı. Ozan'ın, "Maç içinde Pelkas'ın adı aklıma gelmedi, Yunanistan diye seslendim" diyerek herkesi güldüren sözlerinin ardından ikili bir araya geldi. Pelkas ve Ozan'ın fotoğrafları sosyal medyada özel olarak paylaşıldı.