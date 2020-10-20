N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı! Erol Bulut...

Beşiktaş forması giyen Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı takımın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"BURAYA GELMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Transfer süreci ile sözlerine başlayan N'Sakala, "Herkese merhaba. Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum. Bu ailenin bir ferdi olmak çok güzel. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Transferimin öncesindeki süreçte menajerimle temasta olan kulüpler vardı. Buraya gelmek kolay değildi. Ben hep büyük bir takımda olmayı hayal etmiştim. Bunun için çalıştım. Şimdi buradayım. Transfer olmadan önce Sergen Yalçın ile konuştum. Daha önce tanıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi ilk Sergen Yalçın ile paylaştım" dedi.

"EN KISA ZAMANDA EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAYACAĞIZ"

Lige iyi başlamadıklarını ifade eden N'Sakala, "İyi başlamadık. Takımda yeni oyuncular var. Alışma süreci geçiriyoruz. Bireysel olarak iyi bir takımız. Küçük detaylar var. Onların üstesinden geleceğiz. En kısa zamanda en iyi şekilde başlayacağız.

"CANER İLE KIYASLAMALARI ÇOK DUYUYORUM"

Caner ile kıyaslamaları çok duyuyorum. Bizler farklı oyuncularız. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Farklı tarzlar sebebiyle aynı sonucu beklemek olmaz.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Şampiyonluğa inanıyoruz. Çok maç var. Kötü başlamış olabiliriz. Ama geçen sezon kötü başlangıç sonrası takım 3. sırada yer almıştı. İyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİMDEN BERİ BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLADIM"

İlk geldiği anda siyah-beyazlı takımın büyüklüğünü anladığını belirten N'Sakala, "İlk geldiğim maç Alanya maçıydı. Geldiğimden beri Beşiktaş'ın büyüklüğünü anladım. Alanya'dan da bir arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı. Gol atmayı tabii ki isterim. Ama önümdeki oyunculara yardım etmek isterim. Çok öne çıkarsam pozisyonu kaybedebilirim. Önceliğim savunma yapmak ama elbette gol atmayı isterim.

"ŞAMPİYON OLURSAK STADYUMDA GİTAR ÇALACAĞIM"

Futbol çok popüler bir oyun. Çok da fazla taraftarı var. Taraftarlara teşekkür ederim. Alanya'da böyle değildi. Burada daha fazla ilgi görüyorum. Teşekkürler.

Tesiste gitar çalmıyorum. Utanıyorum biraz. Şampiyon olursak stadyumda gitar çalacağım. Önce şampiyon olalım, gitar çalarım" diye konuştu.

"ABOUBAKAR TÜRK MÜZİKLERİNİ ÇOK SEVİYOR"

Aboubakar'ın Türk müziklerini öok sevdiğini söyleyen N'Sakala, "Aboubakar ile komik anlar yaşadık. Aboubakar Türk müziklerini çok seviyor. Dans da eder. Onunla anılarımız oluyor. O burayı biliyor. Mutluluk ve pozitiflik önemli. Başarılı olmak mutlu olmaktan geçer. Kötü sonuç alsak bile pozitif olalım, sonraki maçı kazanalım diyorum. Mutlu olmak, pozitif olmak bence başarı getirir.

"ERSİN ÇOK İYİ BİR KALECİ"

Genç kaleci Ersin'in performansına da değinen N'Sakala, "Ersin çok iyi bir kaleci. İdman ve maçlarda bunu görüyorsunuz. Herkes hata yapar. Kimse mükemmel değil. Ersin ile ilgili çok pozitif duygulara sahibim. Birbirimize daha fazla adapte oluyoruz. Bir ofsaytta çizgi halinde kalmak bile oynadıkça gelişir. Savunmada daha iyi olacağız. Her maçtan sonra daha iyiye gidiyoruz. Gelecek adına umutluyuz" dedi.

"DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"

Derbi maçlarının önemini değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Derbilerin önemini biliyorum. Bu tarz maçları televizyondan izlerim. Taraftar açısından da anlaşılabilir durum. Taraftarlar yayınları takip ediyor, heyecan yaşıyor. Derbi baskısı bence güzel bir baskı. Bu daha fazla oynama hissi veriyor. Ben de derbi maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum.

"EROL BULUT İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Erol Bulut ile iyi ilişkilerimiz var. Ama bana, 'Fenerbahçe'ye gel ya da gelir misin?' demedi. Tercihi bana bırakmıştı. O bu durumun yaşanmasını istemez. Alanya'dayken böyle diyalog geçmişti. Tercihi bana bırakmıştı. Artık rakibiz. O Fenerbahçe, ben Beşiktaş'tayım. Konuşuyoruz ama eskisi gibi olmuyor tabii" şeklinde konuştu.