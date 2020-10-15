Haberler Fenerbahçe Göz-Göz Fenerbahçe'ye ters geliyor

Göz-Göz 'ye ters geliyor

, 'yi deplasmanda 3 senedir yenemiyor. İki takım arasında 2017-18 sezonunda 'de oynanan maç sona ererken, 2018- 19'daki karşılaşmayı 'ın attığı golle 1-0 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 'in golüne 4 dakika 17 saniye VAR incelemesi yapılmasıyla hafızalarda yer eden mücadele ise 2-2 bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:17 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Göz-Göz Fenerbahçe'ye ters geliyor

, 'yi deplasmanda 3 senedir yenemiyor. İki takım arasında 2017-18 sezonunda 'de oynanan maç sona ererken, 2018- 19'daki karşılaşmayı 'ın attığı golle 1-0 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 'in golüne 4 dakika 17 saniye VAR incelemesi yapılmasıyla hafızalarda yer eden mücadele ise 2-2 bitti.

KARAOĞLAN YÖNETECEK
MHK, Göztepe- Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi. Pazar günü Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka. Kanarya, geçen sezon Karaoğlan ile ikisi kupa, biri ligde çıktığı 3 maçtan da galip ayrıldı.

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