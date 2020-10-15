Göz-Göz Fenerbahçe'ye ters geliyor

Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3 senedir yenemiyor. İki takım arasında 2017-18 sezonunda İzmir'de oynanan maç 2-2 sona ererken, 2018- 19'daki karşılaşmayı sarı- kırmızılılar Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve Garry Rodrigues'in golüne 4 dakika 17 saniye VAR incelemesi yapılmasıyla hafızalarda yer eden mücadele ise 2-2 bitti.



KARAOĞLAN YÖNETECEK

MHK, Göztepe- Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi. Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka. Kanarya, geçen sezon Karaoğlan ile ikisi kupa, biri ligde çıktığı 3 maçtan da galip ayrıldı.