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'de maçı hazırlıkları

'in 5. haftasında , deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:51
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

, 'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan 'in takımla çalıştığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi.

- Perotti koşulara başladı

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin koşulara başladığı, üst adale sertleşmesi olan 'ün ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.

Garry Rodrigues'in kasık ağrısı sebebiyle çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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