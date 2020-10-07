Harcama limiti onaylandı

F.Bahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamalarda dikkat çeken diğer konu bütçeydi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:19Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
F.Bahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamalarda dikkat çeken diğer konu bütçeydi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlara göre oyuncu garanti ücret, fesih giderleri ile teknik kadronun, kulüp personelinin ve vergilerin içinde olduğu bütçelerin aşağı çekildiği açıklandı. Kulübün konuyla ilgili yaptığı bildirim şöyle: "2020- 21 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon euro olmuş, teknik kadromuz dahil futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz 56 milyon euro şeklinde gerçekleşmiştir. 2020-21'e ait transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır."