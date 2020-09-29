Son dakika: Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Giuliano, kulübü Al Nassr ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Al Nassr'ın bir parçası olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık. Taraftarlara ve kulübe çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNECEK?

Flaş bir kararla Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yeniden eski takımı Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Giuliano'nun transfer döneminin bitmesine kısa süre kala yaptığı bu hareket sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giuliano, ligde çıktığı 31 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Yıldız oyuncu sezon bitiminde ise 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Al Nassr'a transfer olmuştu. Giuliano, Al Nassr formasıyla geçen sezon 35 resmi maça çıkıp, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.