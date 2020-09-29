Haberler Fenerbahçe Son dakika: Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Son dakika: Giuliano 'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Son dakika haberi: Brezilyalı futbolcu Giuliano, kulübü ile 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği eski kulübü 'ye yeniden dönebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 16:29 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 16:52
Son dakika: Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı

'nin eski futbolcularından Giuliano, kulübü ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Al Nassr'ın bir parçası olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum. Lig ve 'yı kazandık. Taraftarlara ve kulübe çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNECEK?
Flaş bir kararla Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yeniden eski takımı Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Giuliano'nun döneminin bitmesine kısa süre kala yaptığı bu hareket sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giuliano, ligde çıktığı 31 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Yıldız oyuncu sezon bitiminde ise 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Al Nassr'a transfer olmuştu. Giuliano, Al Nassr formasıyla geçen sezon 35 resmi maça çıkıp, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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