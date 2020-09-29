Mesut Bakkal: Erol Bulut'un işi çok zor!

Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5 puan topladı. Erol Bulut'un takımı savunma anlamında beğeni toplarken, hücumsal olarak ise şu ana kadar istenileni veremedi.

Fenerbahçe'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın henüz yeni kurulması nedeniyle Erol Bulut'un işinin çok zor olduğunu söyledi.

"LEMOS TRANSFERİNİ DOĞRU BULUYORUM"

Radyospor'a konuşan Bakkal, "Erol Bulut'un kurduğu kadroyu beğenmeyenler oldu. Erol Hoca'nın işi çok zor. Lemos transferini doğru buluyorum. Kendisini çok beğendim. Valencia formsuz. Fenerbahçe'de hep belirsizlikleri sayıyoruz. Erol Bulut bir arayış içinde. Futbolda takım olmak çok önemli" dedi.

Galatasaray'ı da değerlendiren Mesut Bakkal, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Bakkal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray kaliteli bir takım. Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk bence katkı ve coşku açısından önemli katkı veriyor. Satış listesindeki adamlar gol atabiliyor. Satış listesine koyduğunuz her oyuncu iyi oynayacaksa böyle davranalım. Fatih Terim çok tecrübeli. Konuyu nasıl idare edeceğini biliyor. Belhanda aslında geçen sezon da son bölümlerde iyi oynuyordu.

EMRE KILINÇ'A ÖVGÜ

Her sene aslında fazla oyuncu değiştirmeye gerek yok. Emre Kılınç ben bu takımın oyuncusuyum diyor. Taylan da performansıyla konuşuluyor. Galatasaray'da forvet hattı da kaliteli. Falcao çıkıp Diagne giriyor. Bu önemli. Büyük takımların üretkenliğe ihtiyaç vardır. Galatasaray'da üretken oyuncular orta sahada oynuyor."