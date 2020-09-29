Haberler Fenerbahçe Mesut Bakkal: Erol Bulut'un işi çok zor!

: 'un işi çok zor!

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden , sezona iddialı transferlerle başlayan 'nin son durumuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Sarı-lacivertlilerde oyun ve kadro yapısı olarak belirsizliğin sürdüğünü belirten Bakkal, "'nın işi çok zor" diye konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 15:27
Mesut Bakkal: Erol Bulut'un işi çok zor!

Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan , 'in ilk 3 haftasında 5 puan topladı. 'un takımı savunma anlamında beğeni toplarken, hücumsal olarak ise şu ana kadar istenileni veremedi.

Fenerbahçe'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü , takımın henüz yeni kurulması nedeniyle Erol Bulut'un işinin çok zor olduğunu söyledi.

"LEMOS TRANSFERİNİ DOĞRU BULUYORUM"
Radyospor'a konuşan Bakkal, "Erol Bulut'un kurduğu kadroyu beğenmeyenler oldu. 'nın işi çok zor. Lemos transferini doğru buluyorum. Kendisini çok beğendim. formsuz. Fenerbahçe'de hep belirsizlikleri sayıyoruz. Erol Bulut bir arayış içinde. Futbolda takım olmak çok önemli" dedi.

'ı da değerlendiren Mesut Bakkal, , Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Bakkal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray kaliteli bir takım. Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk bence katkı ve coşku açısından önemli katkı veriyor. Satış listesindeki adamlar gol atabiliyor. Satış listesine koyduğunuz her oyuncu iyi oynayacaksa böyle davranalım. çok tecrübeli. Konuyu nasıl idare edeceğini biliyor. aslında geçen sezon da son bölümlerde iyi oynuyordu.

EMRE KILINÇ'A ÖVGÜ
Her sene aslında fazla oyuncu değiştirmeye gerek yok. Emre Kılınç ben bu takımın oyuncusuyum diyor. Taylan da performansıyla konuşuluyor. Galatasaray'da forvet hattı da kaliteli. Falcao çıkıp Diagne giriyor. Bu önemli. Büyük takımların üretkenliğe ihtiyaç vardır. Galatasaray'da üretken oyuncular orta sahada oynuyor."

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