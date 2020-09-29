Haberler Fenerbahçe Islam Slimani'ye flaş talip! Lyon...

Islam Slimani'ye flaş talip! ...

Son dakika haberleri... Daha önce Türkiye'de forması giymiş olan Cezayirli oyuncu Islam Slimani için birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Marsilya'nın ardından bu kez golcü oyuncu için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 20:37
Islam Slimani'ye flaş talip! Lyon...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan 'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

'nin haberine göre, 'ın transferi için ile görüşen , Islam Slimani için girişimlere başladı.

'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Daha önce 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş Islam Slimani, beklentilerin çok altında kalarak kulübü Leicester'a geri gönderilmişti. Geçtiğimiz sezonda ise Monaco'da kiralık olarak oynayan Cezayirli oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin çıkan haberlere göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için de girişimlere başladı.

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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